Gazzetta - Milan, su Caldara c'è il Verona ma non è da escludere del tutto una sua permanenza in rossonero

Mattia Caldara è finito nel mirino del Verona, anche se per ora non sono arrivate offerte a Casa Milan. Il difensore, reduce da tre stagioni in prestito ad Atalanta, Venezia e Spezia, resta in uscita, ma, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, tra le soluzioni possibili per lui c’è anche una sorprendente permanenza. L'ex Juventus prenderebbe il posto in rosa di Matteo Gabbia, passato in prestito al Villarreal.