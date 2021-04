Gazzetta - Milan, tutto tace sul fronte Donnarumma

Neanche la firma di Ibrahimovic ha aiutato il Milan a sbloccare la pratica Donnarumma. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega che i dirigenti rossoneri speravano nel summit di giovedì per tornare sull’argomento Gigio. Invece Raiola, procuratore di entrambi i giocatori, non s’è visto a Casa Milan (a definire i dettagli del rinnovo di Ibra ci hanno pensato i legali). Il tempo scorre e da Donnarumma non arrivano segnali: come riporta la rosea, Maldini e Massara si sono ripromessi di non andare oltre la fine del campionato. Del resto, il Milan il suo dovere l’ha fatto, mettendo sul piatto un ricco ingaggio da 8 milioni all'anno.