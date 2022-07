Gazzetta - Milan-Ziyech non solo in prestito, ma anche a titolo definitivo: il Chelsea lo lascerebbe partire per 10 milioni

MilanNews.it

La prima alternativa a Charles De Ketelaere è Hakim Ziyech. Per settimane si è parlato di un suo possibile approdo al Milan in prestito, ma il suo eventuale trasferimento in rossonero potrebbe avvenire anche a titolo definitivo con un'operazione molto interessante: il Chelsea, infatti, lo potrebbe lasciare partire per 10 milioni di euro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore marocchino sarebbe anche disposto ad abbassare la sua richiesta di ingaggio da 6 milioni.