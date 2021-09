Gazzetta - Non solo il Psg: anche Liverpool e Tottenham su Kessie

Non c’è solo il Paris Saint-Germain sulle tracce di Franck Kessie. In realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, in questi giorni di trambusto sono emerse anche due candidature dalla Premier League: Liverpool e Tottenham. Si tratta di club con risorse superiori a quelle del Milan e che potrebbero quindi offrire un ingaggio molto più alto al centrocampista ivoriano.