Gazzetta: "Rabiot l'indispensabile. Gli straordinari per un derby al top. Con lui è super Milan"
"Rabiot l'indispensabile. Gli straordinari per un derby al top. Con lui è super Milan": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese, out da metà ottobre quando si è fatto male al soleo in nazionale, sta lavorando sodo a Milanello per ritrovare la forma migliore in vista del derby contro l’Inter del prossimo 23 novembre. La sua assenza si è sentita parecchio nelle ultime settimane. Con Adrien in campo, il Diavolo ha una media punti da titolo: 2,6 punti a partita. Senza di lui, invece, la media scende a 1,8 punti a gara.
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
