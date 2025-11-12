Gazzetta: "Rabiot l'indispensabile. Gli straordinari per un derby al top. Con lui è super Milan"

"Rabiot l'indispensabile. Gli straordinari per un derby al top. Con lui è super Milan": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese, out da metà ottobre quando si è fatto male al soleo in nazionale, sta lavorando sodo a Milanello per ritrovare la forma migliore in vista del derby contro l’Inter del prossimo 23 novembre. La sua assenza si è sentita parecchio nelle ultime settimane. Con Adrien in campo, il Diavolo ha una media punti da titolo: 2,6 punti a partita. Senza di lui, invece, la media scende a 1,8 punti a gara.

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa