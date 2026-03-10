La Gazzetta in apertura sul Milan: "Fiducia al Max"

La Gazzetta in apertura sul Milan: "Fiducia al Max"MilanNews.it
Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Una buona settimana per il Milan, dopo la vittoria nel derby contro l'Inter che ha portato i rossoneri a -7 dal primo posto in classifica. E ora filtra ottimismo in casa del Diavolo, come analizza anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Fiducia al Max".

E la rosea continua: "Cardinale blinda Allegri e lancia la rimontona Milan. RedBird mette il tecnico ancora al centro per un futuro ancora più al top". Il tecnico livornese è la base da cui ripartire la prossima stagione, adesso però seve un'impresa storica per concludere al meglio questo campionato.