Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Allegri, diavolerie scudetto. Ansia Chivu"

Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Allegri, diavolerie scudetto. Ansia Chivu"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria di misura contro l'Inter, il Milan si è creato una nuova possibilità per quel che riguarda lo scudetto. Adesso i rossoneri sono a -7 dal primo posto occupato dai nerazzurri e possono sperare nell'incredibile rimonta.

Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina, che titola: "Allegri, diavolerie scudetto. Ansia Chivu". E ancora: "I piani di Max per mettere pressione ai nerazzurri. Il rivale tra fantasmi e infortuni: Calhanoglu di nuovo out".