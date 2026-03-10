Il CorSport elogia il centrocampo del Milan: "Luka&Adrien, tanta roba"

Il Milan può guardare con un cauto ottimismo a questo finale di stagione, dopo la vittoria nel derby che ha portato i rossoneri a -7 dal primo posto, occupato proprio dall'Inter. Tanti meriti per quello che è il fulcro del gioco rossonero.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Luka&Adrien, tanta roba". E ancora: "Modric e Rabiot, con due star così è un altro Milan. Il croato e il francese sono imprescindibili per Massimiliano Allegri e in questo finale di stagione potrebbero spostare gli equilibri.