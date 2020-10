Gazzetta: "Rebic corre verso Udine: il croato lavora con il gruppo"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Rebic corre verso Udine: il croato lavora con il gruppo". L'attaccante rossonero ha finalmente recuperato dalla lussazione al gomito che lo ha tenuto ai box per un mese e ieri è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Difficilmente farà parte dei convocati per l'impegno di domani sera contro lo Sparta Praga in Europa League, più realistico vederlo in panchina domenica contro l'Udinese.