"Il vero Diavolo è Vlahovic", titola La Gazzetta dello Sport dopo la partita del Franchi. "Il Milan cade a Firenze", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Sotto di 3 gol, scossa Ibra. Ma Dusan è un ciclone. Prima sconfitta in campionato per i rossoneri, in serata no. Due gol di Zlatan però la doppietta decisiva è quella del serbo".