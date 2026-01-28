Gazzetta: "Serve il vero Pulisic. Cura la caviglia e si allena al tiro: il Milan lo aspetta"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Serve il vero Pulisic. Cura la caviglia e si allena al tiro: il Milan lo aspetta". L'americano è stato il bomber del Diavolo nelle ultime stagioni e anche nella prima parte di questa annata, ma è ancora a secco nel 2026, nonostante abbia avuto diverse chance per sengare, come per esempio quelle clamorose contro la Fiorentina.

Capitan America, come ricordato pù volte anche da Max Allegri, non è al top della forma in quanto alle prese con qualche acciacco fisico che non gli permettere di allenarsi e di giocare al massimo. Pulisic potrà sfruttare queste due settimane in cui il Milan giocherà solo una volta per migliorare la sua condizione e anche la mira.