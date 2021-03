Gazzetta - Tomori può mettere radici al Milan: si trova bene in rossonero

Tomori può mettere radici a Milanello, si chiede La Gazzetta dello Sport? La risposta è sì, assolutamente sì. E non soltanto perché il Milan ha intenzione di riscattare il suo cartellino dal Chelsea. Come riporta la rosea, infatti, per chiudere l'affare serve anche la volontà del difensore inglese, e pare che si trovi benissimo in rossonero. Tomori, dunque, entrato subito nel cuore del Milan, sarebbe felice di restare.