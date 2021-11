Gazzetta - Verso Milan-Porto: ballottaggio Leao-Krunic a sinistra

Rafael Leao è certamente uno dei giocatori più utilizzati da Pioli nelle ultime settimane e per questo il tecnico milanista starebbe valutando la possibilità di dargli un po' di riposo stasera contro il Porto: il giovane attaccane portoghese è infatti in ballottaggio con Rade Krunic per una maglia da titolare contro la squadra di Conceiçao. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.