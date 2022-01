Gazzetta: "Zlatan, 23 anni di gol: Ibra nella leggenda come Giggs e Totti"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Zlatan, 23 anni di gol: Ibra nella leggenda come Giggs e Totti". Lo svedese non si ferma più e i suoi numeri sono incredibili: ieri è andato in gol contro il Venezia che è l'80^ squadra a cui segna nei top 5 campionato europei. Ma contro i veneti, il centravanti rossonero ha ottenuto anche un altro traguardo pazzesco: Ibra ha messo la sua firma in gare ufficiali nei massimi tornei in 23 anni solari, impresa riuscita prima solo a Totti e Giggs.