Gazzetta: "Zlatan out ma vuole esserci nelle ultime partite"

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, fa luce sulla questione Ibra costretto nuovamente a stare lontano dal campo per una manciata di giorni. Questa volta dovrrebbero essere 10 per un sovraccarico al ginocchio. Nonostante questo, come sempre, Zlatan è già al lavoro per recuperare e tentare di poter dare una mano nelle ultime giornate di campionato. La rosea titola: "Zlatan di nuovo out ma vuole esserci nelle ultime partite".