Gennaio, a volte ritornano. Il CorSera: "Thiago Silva cerca il rossonero"

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte: mancano poche settimane ma con l'anno nuovo, come di consueto, i tavoli delle trattative si riapriranno. Anche il Milan cercherà di essere protagonista: l'anno scorso ci riuscì in maniera incontrastata ma dopo sei mesi non rimase quasi più nessuno di quel calciomercato e l'ultimo giocatore ancora in rosa, Santi Gimenez, è uno dei forti candidati ad abbandonare la nave dopo appena un anno. Oggi il Corriere della Sera propone un focus sul calciomercato di Serie A.

Si parla anche di Milan. Il titolo generale del CorSera recita così: "A volte ritornano". Sono diversi gli obiettivi di mercato delle big italiane che sono ex calciatori del nostro campionato. Continua il quotidiano: "Icardi nostalgico, vuole l'Italia. Su Zirkzee Milan e Roma. Thiago Silva cerca il rossonero". Sono tutti tre obiettivi compatibili con la ricerca del Milan. Il difensore brasiliano, a 41 anni, vuole chiudere la carriera con sei mesi in Europa e cercare di guadagnarsi la chiamata al Mondiale da mister Ancelotti. Al momento da via Aldo Rossi non hanno risposto ma vediamo come si evolverà la situazione.