Già si pensa al mercato. Il CorSport: "Ricci costa ma resta l'idea per gennaio"

La stagione è ancora lunga, gennaio è piuttosto lontano, eppure il Milan già starebbe programmando il prossimo calciomercato invernale. L'infortunio di Ismael Bennacer ed una cartella clinica tutt'altro che incoraggiante porteranno la dirigenza rossonera a puntellare la rosa in quel ruolo. Molto dipenderà dall'andamento della stagione, ma l'idea sarebbe quella di puntare su un profilo giovane, ed italiano, come Samuele Ricci, finito sul taccuino del Diavolo già nel corso della scorsa estate.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, però, il principale ostacolo in questa trattativa potrebbe essere rappresentato dalla valutazione che il Torino fa del suo giocatore, visto che le buone prestazioni in granata del centrocampista, e le convocazioni in nazionale, hanno fatto lievitare il prezzo del 23enne italiano. Il Milan però si sta informando e spera di poter inserire qualche contropartita tecnica.