Golazo di Camarda in Primavera, Tuttosport: "Prenota già il futuro"

Nella mattinata di ieri ha giocato il Milan Primavera che, con una netta vittoria per 3-1 sul campo del Cagliari, si è ripresa il secondo posto della classifica. Tra i marcatori, oltre a Nsiala e Diego Sia, anche il baby talento Francesco Camarda che ha realizzato un gol da spellarsi le mani. Per questo, nell'edizione di oggi, Tuttosport dedica al classe 2008 un pezzo dal titolo: "E Camarda prenota già il futuro".

I numeri ce li ha, non solo a livello statistico: gol come quello di ieri non sono un caso, non bisogna andare troppo indietro nel tempo per rivivere la meravigliosa rovesciata segnata contro il Psg in Youth League. Il Milan, come è sacrosanto che sia, tiene il profilo basso e cerca di abbassare i riflettori per dare la possibilità a Camarda di continuare il suo percorso di crescita senza eccessive pressioni e con tutta la serenità del caso. Ma già il fatto che Pioli lo abbia fatto esordire a 15 anni, non può essere un caso.