Guai alla spalla. Il CorSport: "Camarda sotto i ferri, tornerà fra 4 mesi"
Si temeva il peggio, e così è stato alla fine. Francesco Camarda dovrà restare fermo per un po' di tempo a causa di un problema alla spalla che blocca un processo di crescita che stava andando avanti a gonfie vele nonostante qualche problema di percorso, come giusto che sia.
Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Camarda sotto i ferri, tornerà fra 4 mesi", tempi che potrebbero imporre un ritorno anticipato a Milano del regazzo, anche se ad oggi è più probabile una sua permanenza a Lecce.
