Il Corriere della Sera conferma: "L'Aston Villa vuole De Ketelaere"

La redazione di MilanNews.it ieri ha riportato di alcuni interessi concreti arrivati in particolar modo dalla Premier League per Charles De Ketelaere (QUI), confermando quanto riportato in mattinata dalla Gazzetta dello Sport. Oggi il Corriere della Sera conferma la notizia e scrive: "L'Aston Villa vuole De Ketelaere". In particolare sarebbe l'allenatore Unai Emery, che ha riportato i Villains in Europa dopo diversi anni, a spingere per il belga del Milan. Su Charles ci sarebbe anche vivo l'interesse di Lens, dalla Francia, e Lipsia, dalla Germania. I rossoneri aspettano l'offerta giusta: l'obiettivo è non fare minus valenza.