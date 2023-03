Il CorSera: "Milan, l’ordine del Tar: «La Figc consegni a Blue Skye il dossier della vendita»"

MilanNews.it

Nuovo capitolo della saga Blue Skye - Elliot per quanto riguarda il passaggio di proprietà dal fondo RedBird della scorsa estate, per il quale la società di Cerchione e D'Avanzo si sarebbe sentita privata del suo diritto di credito. In un articolo del Corriere della Sera, versione online, si legge: "Milan, l’ordine del Tar: «La Figc consegni a Blue Skye il dossier della vendita»".