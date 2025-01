Il CorSera parla di mercato: "Tra Milan e Juve è sfida per ingaggiare Kolo Muani"

Stasera si gioca Juventus-Milan, in occasione della seconda semifinale di Supercoppa Italiana, ma da qui al prossimo mese la partita potrebbe giocarsi in diverse altre occasioni. Un'altra volta sicuramente in campo, perchè a fine gennaio è in programma il ritorno di campionato a Torino. In diverse altre occasioni, invece, potrebbero esserci intrecci di mercato. E non si parla solamente di possibili passaggi come avvenuto per Kalulu in estate o come i bianconeri vorrebbero per Tomori, ma anche di vere e proprie sfide.

Di una sfida ne parla oggi il Corriere della Sera che nel suo punto sul calciomercato titola così: "Tra Milan e Juve è sfida per ingaggiare Kolo Muani". Nel sottotitolo: "L'attaccante è finito in panchina al Psg, ma non piace solo alle italiane". Pensare di acquistare l'attaccante francese, valutato 60 milioni, al momento è impensabile: potrebbe essere più un'occasione da sfruttare alla fine della finestra qualora i francesi decidessero di aprire alla soluzione in prestito. Sul calciatore ci sono tanti club: Bayern Monaco, Tottenhem e Lipsia tra gli altri. Kolo Muani a Nantes è stato allenato proprio da Sergio Conceicao.