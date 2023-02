Il CorSera recita così: "Mistero Maignan, colpa del mago dei muscoli"

Mike Maignan sta mancando davvero come l'aria al Milan: dopo l'infortunio di metà settembre, i rossoneri lo aspettavano prima della sosta ma i tempi si sono allungati per estendersi ancora durante il ritiro a dicembre a Dubai. Un vero e proprio calvario che secondo il Corriere della Sera di questa mattina diventa un: "Mistero Maignan, colpa del mago dei muscoli". Secondo quanto scrive il quotidiano generalista qualcosa dev'essere per forza andato storto nelle fasi riabilitative e la colpa non sarebbe da dare nè allo staff medico del Milan nè a quello della Francia: secondo il Corriere della Sera, il portiere del Milan si sarebbe affidato a un fisioterapista speciale esperto di muscoli che però non sembra aver accelerato la sua guarigione, anzi.