Il CorSera sul mercato: "Onyedika, talento low cost per rimpiazzare Kessie"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera uscito in edicola questa mattina, titola così sul mercato del Milan e in particolare sull'obiettivo più caldo per il centrocampo: "Onyedika, talento low cost per rimpiazzare Kessie". Il centrocampista nigeriano del Midtjylland sembra essere il calciatore in cima alla lista di Maldini e Massara per la zona mediana del campo: i rossoneri hanno offerto 5 milioni ma i danesi ne chiedono almeno 9. Se c'è la volontà di venirsi incontro si potrebbe chiudere a 7.