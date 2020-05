In merito alla ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Mantenete le distanze". Il governo ha dato il via libera agli allenamenti individuali nei centri sportivi, ma sulla ripartenza del campionato il ministro Spadafora continua a frenare: "Di campionato per ora non se ne parla".