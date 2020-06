Il CorSera sulla ripresa della Serie A: "Quarantena light: è arrivato l’ok"

Manca pochissimo alla ripresa della Serie A e nelle ultime ore è arrivata un'ottima notizia: "Quarantena light: è arrivato l’ok" è il titolo di questa mattina del Corriere della Sera. Con una circolare del ministero della Salute, il governo ha approvato le misure che erano state richieste dalla Figc: in caso di nuova positività, non andrà in isolamento tutta la squadra, ma solo il singolo contagiato.