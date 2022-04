Il CorSera titola: “L’Inter fa tre gol al Milan e va in finale di Coppa Italia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, si focalizza in prima pagina sul successo ottenuto dall’Inter contro il Milan, ieri, che ha permesso ai nerazzurri di passare alla finale di Coppa Italia 2021-22. “L’Inter fa tre gol al Milan e va in finale di Coppa Italia" il titolo presente in prima pagina sul quotidiano. Doppietta di Lautaro.