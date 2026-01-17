Il CorSera titola: "Milan-Maignan, il rinnovo è a un passo"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Milan-Maignan, il rinnovo è a un passo". Non siamo ancora al momento delle firme, ma il portiere francese, che è in scadenza il prossimo 30 giugno, è sempre più vicino a restare in rossonero. Il suo agente è stato a Milano e ha avuto contatti intensi con i dirigenti di via Aldo Rossi. L'accordo economico tra le parti è stato già trovato sulla base di un contratto fino al 2031 da sette milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus.

Cosa manca quindi per la tanto attesa firma di Maignan? Un’intesa definitiva sulle commissioni ingenti che chiede il suo procuratore Jonathan Kebe. Non siamo ancora al momento della fumata bianca, ma in via Aldo Rossi si respira un certo ottimismo di arrivare presto al prolungamento del capitano milanista.