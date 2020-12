Il CorSera titola: "Missione Milan: non perdere la testa. Si sta troppo bene"

"Missione Milan: non perdere la testa. Si sta troppo bene": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera del Diavolo contro la Lazio. I rossoneri arrivano a questa sfida in grande emergenza (mancheranno sicuramente Kjaer, Bennacer, Kessie e Ibrahimovic), ma vogliono chiudere il 2020 con un'altra vittoria e con il primo posto in classifica.