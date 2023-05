Il CorSera titola: "Pioli e Furlani motivano il Milan: «Non è finita»"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport, riporta le dichiarazioni di incitamento per i rossoneri arrivate ieri sia da Pioli in conferenza stampa che da Furlani tramite un messaggio diramato ai mezzi di comunicazione. Il tecnico rossonero ha fatto leva sull'orgoglio e ha dichiarato quanto sia cruciale centrare l'obiettivo di questo finale di stagione: "Andare in Champions è troppo importante".

L'amministratore delegato si è espresso così, dando un segnale di unità: "Il percorso in Champions che ci ha riportato fra le migliori squadre del calcio europeo è un obiettivo rilevante raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti nel club. È inoltre la conferma che, coniugando risultati sportivi e disciplina finanziaria, siamo nella direzione giusta. Ora ci attendono altre sfide per centrare la qualificazione in Champions, sostenendo il mister, la squadra e tutta l’area sport" (QUI il messaggio integrale).