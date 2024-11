Il CorSport apre con le parole di Fonseca: "Il Milan ha bisogno di Leao"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamattina in prima pagina con le parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca: "Il Milan ha bisogno di Leao". Il tecnico portoghese ha speso belle parole sul connazionale che, dopo alcune panchine, è tornato ad essere imprescindibile per il Diavolo. Dopo la rete in Champions League contro lo Slovan Bratislava, il numero 10 milanista spera di ripetersi anche stasera in campionato contro l'Empoli a San Siro.

Queste le parole di ieri in conferenza stampa di Fonseca su Leao: "Se ora Leao è meglio averlo in campo che in panchina? Adesso sì. Gli allenatori hanno diverse strategie. Io ne ho usate due. Una non ha avuto risultati, l'altra mi sembra di sì. Sono molto soddisfatto della reazione di Rafa all'essere in panchina. Ma voglio continuità. La squadra ha bisogno di questo Rafa".