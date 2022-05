Il CorSport così in prima pagina: "Milan, Deulofeu sfida Berardi"

MilanNews.it

Aperto il casting per il ruolo di esterno destro del Milan per la prossima stagione. Molto probabilmente la dirigenza interverrà sul mercato proprio per rinforzare quella parte di campo. Il Corriere dello Sport, uscito in edicola quest'oggi, sottolinea in prima pagina in taglio basso quale potrebbe essere un nome intrigante: "Milan, Deulofeu sfida Berardi". Il numero 10 dell'Udinese è cresciuto moltissimo in questa stagione in Friuli e potrebbe essere un nome per l'attacco rossonero, dove lui peraltro è già stato.