Il CorSport frena su Zaniolo: "Tutto fermo. L'offerta non c'è"

Il Corriere dello Sport uscito questa mattina in edicola affronta in prima pagina uno dei temi più caldi di questa sessione invernale di calciomercato: l'interesse del Milan per Zaniolo. Il titolo in taglio laterale dice: "Milan-Zaniolo: tutto fermo. L'offerta non c'è". Non ci sarebbe stata ancora una reale proposta da parte del club rossonero per il quotidiano sportivo con il Milan in attesa di capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.