Il CorSport in prima pagina su derby e scudetto: "Lo salva Max?"
Mancano poco più di due giorni, ormai, al derby tra Milan e Inter. Non un semplice derby ma la possibilità per i nerazzurri, in caso di vittoria, di portarsi a +13 in classifica e chiudere i giochi scudetto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola proprio a riguardo: "Lo salva Max?"

Il campionato chiede al Milan di fermare la fuga dell'Inter, che con una vittoria ipotecherebbe lo scudetto. Massimiliano Allegri è l'ultima spiaggia per far sì che i giochi non si chiudano già alla metà di marzo.