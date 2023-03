MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola oggi, in vista di Napoli-Milan di domenica sera, titola così in prima pagina: "Osi-Maignan, extraterrestri al Maradona". Il capocannoniere della Serie A si ritroverà davanti il miglior portiere del campionato nella sfida che precede il doppio confronto in Champions League tra azzurri e rossoneri.