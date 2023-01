Il CorSport sposta l'attenzione sul mercato: "Aouar, il jolly del Milan per l'estate"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato in auge un'indiscrezione di mercato che, in orbita Milan, era già uscita nelle scorse settimane. Il titolo del quotidiano recita così: "Aouar, il jolly del Milan per l'estate". Il 24enne centrocampista del Lione andrà in scadenza con il club francese in cui è cresciuto quest'estate e non sembra intenzionato per il momento al rinnovo con l'Olympique. Ecco perchè un giocatore ancor giovane ma della sua esperienza potrebbe essere un colpo interessante per la linea mediana del Milan, considerando anche la varietà di ruoli che il francese può interpretare: un vero e proprio jolly a centrocampo e sulla trequarti. C'è da battere una forte concorrenza, in Italia e all'estero, con il Betis Siviglia che avrebbe già formulato un'offerta importante per le prossime 5 stagioni.