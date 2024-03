Il CorSport sui sorteggi europei: "Euroderby: Milan-Roma. Gasp contro Klopp. Violam c'è il Viktoria Plzen"

In merito ai sorteggi europei di ieri a Nyon, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Euroderby: Milan-Roma. Gasp contro Klopp. Violam c'è il Viktoria Plzen". In Europa League, ci sarà il derby italiano tra Milan e Roma, mentre l'Atalanta ha pescato il Liverpool, vale a dire la grande favorita per la vittoria finale.

Ieri è andato poi in scena anche il sorteggio della Conference League e la Fiorentina può ritenersi soddisfatta: la squadra viola se la vedrà infatti contro il Viktoria Plzen, squadra della Repubblica Ceca che in campionato è terzo alle spalle di Sparta Praga e Slavia Praga.