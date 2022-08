Il CorSport sulla sfida con il Bologna: "De Ketelaere-Giroud, scocca l'ora"

MilanNews.it

Siamo alla vigilia della sfida contro il Bologna che arriverà a San Siro domani sera alle ore 20.45. Il Corriere dello Sport prova a sciogliere i dubbi di formazione soprattutto per quanto concerne trequarti e attacco: "De Ketelaere-Giroud, scocca l'ora". Potrebbe dunque esserci il tanto atteso esordio dal primo minuto per il giovane belga che ha rubato l'occhio negli scampoli di match concessi da Pioli con Udinese e Atalanta. Davanti a lui ritroverà la titolarità, per la prima volta in stagione, Olivier Giroud che per un infortunio aveva perso un po' di condizione ed era rimasto in panchina all'inizio delle prime due giornate.