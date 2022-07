Il CorSport titola: "Brahim Diaz costretto a inseguire"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Aspettative sempre alte per Brahim Diaz che da numero 10 del Milan vuole imporsi con continuità nella stagione che inizierà ufficialmente tra pochi giorni. Il titolo del Corriere dello Sport di questa mattina però recita: "Brahim Diaz costretto a inseguire". Nel ruolo dietro la punta, infatti, c'è ancora un po' di incertezza e tanta concorrenza specialmente se dovesse arrivare la fumata bianca per De Ketelaere. Secondo il quotidiano nelle prime tre amichevoli è apparso ancora un po' fuori giri mentre altri giocatori come Krunic e Adli, che possono ricoprire la stessa zolla di campo, sono sembrati più in palla. Siamo ancora a luglio e non ha senso fare allarmismi, chissà che la concorrenza non possa essere uno sprone in più per il ragazzo.