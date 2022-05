Il CorSport titola: "Cala il gelo tra Elliott e Investcorp"

MilanNews.it

La questione legata alla trattativa per l'acquisizione del Milan continua a rimanere in primo piano, soprattutto dopo che nella giornata di ieri Investcorp avrebbe mandato un ultimatum alla proprietà rossonera. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola così: "Cala il gelo tra Elliott e Investcorp". Il problema sarebbe legato soprattutto alla struttura finanziaria che il fondo arabo vorrebbe mettere in piedi per pagare Elliott: il fondo americano ha dei dubbi su questi finanziamenti e ancora non ha fatto trapelare nulla. Addirittura il CorSport sottolinea: "O si accelera con un rilancio economico oppure tramonta l'affare".