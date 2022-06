Il CorSport titola così: "Il gran rifiuto di Botman, spinge il Milan in attacco"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, commenta così la decisione di Sven Botman di accasarsi al Newcastle: "Il gran rifiuto di Botman, spinge il Milan in attacco". I soldi che la dirigenza aveva pensato di investire per un centrale di livello, verranno dunque riutilizzati per rinforzarsi molto probabilmente in attaco dove i sogni sono Asensio e De Ketelaere. Per la difesa, invece, è probabile che si punti su un prospetto giovane e dai costi meno elevati da inserire dietro alla coppia Tomori-Kalulu e all'esperto Kjaer che rientrerà dopo l'infortunio al ginocchio.