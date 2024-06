Il CorSport titola: "Il Milan si scopre attratto da Hojbjerg"

Nuovo giorno, nuovo nome per il mercato del Milan. Questa volta è il centrocampo a finire sotto la lente di ingrandimento. Nel caso specifico, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero interessati a Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese di quasi 29 anni che gioca da diverse stagioni con la maglia del Tottenham. Secondo quanto riportato il calciatore, impegnato con la Danimarca a Euro 2024, potrebbe essere l'alternativa a Fofana e Wieffer che già sono finiti sul radar rossonero.

Titola il CorSport: "Il Milan si scopre attratto da Hojbjerg". Poi viene aggiunto qualche dettaglio sulla sua situazione con gli Spurs: "Contratto in scadenza nel 2025, 29 anni, profilo ideale per soddisfare la richiesta di Fonseca. E rientra nei parametri economici". Il nuovo tecnico del Diavolo avrebbe chiesto un mediano di quantità e fisico per aiutare la squadra a ritrovare un equilibrio difensivo spesso mancato in questa stagione. Il costo di 20 milioni è minore rispetto agl altri due candidati: "Wieffer e Fofana costano di più. Il danese ritiene concluso il suo ciclo agli Spurs".