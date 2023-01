Il CorSport titola: "Ora Maignan punta il Tottenham"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sulla situazione legata a Mike Maignan, fuori ormai da quattro mesi e, si spera, vicino al rientro nelle prossime settimane. Il titolo recita: "Ora Maignan punta il Tottenham". Gli ultimi esami hanno segnalato che il processo di recupero procede bene e dunque c'è la possibilità di mettersi la Champions come obiettivo per il rientro in campo.