Il CorSport titola: "Theo Hernandez a due gol dalla leggenda Maldini"

Tra i calciatori più in forma del momento attuale del Milan, c'è sicuramente Theo Hernandez che dopo un inizio difficile di stagione, un passaggio al centro della difesa, da gennaio in avanti è tornato a fare la differenza sulla fascia in sinistra, spesso e volentieri in compartecipazione con Rafa Leao con cui forma una coppia da sogno. Presto però, Theo potrebbe entrare ancora di più nella storia del Milan. Il Corriere dello Sport questa mattina riporta una notizia che era già circolata nei giorni scorsi e che potrebbe significare un grandissimo traguardo per il terzino francese: "Theo Hernandez a due gol dalla leggenda Maldini".

Contro il Verona, domenica allo stadio Marcantonio Bentegodi, Theo ha segnato il gol dell'1-0, il numero 27 in Serie A con la maglia del Milan. Un traguardo notevole per il francese che ha agganciato Aldo Maldera nella classifica all-time dei difensori goleador rossoneri. Ora Theo e Maldera si trovano appaiati al secondo posto di questa speciale graduatoria. Al primo siede Paolo Maldini, non famoso per essere un gran marcatore ma che avendo giocato una vita intera con il Diavolo ha messo a segno 29 gol. Dunque a Theo mancano due gol per eguagliare Maldini e tre per superarlo definitivamente.