Il ds mette tutti d'accordo. Il QS: "Furlani incontra Tare per chiudere"

Oramai ci siamo, il casting per il nuovo direttore sportivo è agli sgoccioli. Arenatasi dal nulla la pista che portava a Fabio Paratici, il Milan ha deciso di virare con prepotenza su Igli Tare, dirigente esperto che sembrerebbe mettere d'accordo tutti dalle parti di via Aldo Rossi, perché oltre ad essere libero e conoscere a memoria le dinamiche del calcio italiano, è anche quello che tra tutti rispecchia a pieno l'identikit del direttore sportivo tradizione di cui Furlani sarebbe alla ricerca.

A fronte di questo Il QS ha questa mattina titolato "Furlani incontra Tare per chiudere", anche perché non c'è altro tempo da perdere, la nuova stagione è alle porte e il Milan non si può permettere di farsi trovare ancora una volta impreparato.