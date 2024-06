Il Fatto Quotidiano: "Caso plusvalenze Roma, ora s'indaga anche sull'Inter"

Questa mattina, in virtù di alcune indiscrezioni riportate da Il Fatto Quotidiano, emergono nuovi risvolti in merito alle indagini sulle plusvalenze fittizie che si sono concluse nella Capitale e che hanno provato a fare lumi sulla situazione legata alla Roma. Il giornale generalista questa mattina titola così: "Caso plusvalenza AS Roma: ora s'indaga anche sull'Inter". Nell'occhiello si legge la notizia vera e propria: "Chiuse le indagini sul club capitolino, stralcio del filone Juve, i pm inviano gli atti a Milano, Bergamo (Atalanta) e Modena (Sassuolo)".

Secondo l'indiscrezione sarebbe stato aperto anche un altro fascicolo a Roma per indagare sul Napoli. Per quanto riguarda l'Inter, i pm vanno a contestare un'operazione specifica con il club giallorosso. Quella che portò Radja Nainggolan in nerazzurro e Davide Santon e Niccolò Zaniolo alla Roma. Per il belga sarebbe stata generata una plusvalenza di 31.9 contro quella effettiva di 24.