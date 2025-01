Il Giornale recita: "Il Milan precipita sulla terra. La Juve mette le ali"

Per raccontare la partita dell'Allianz Stadium, vinta ieri dalla Juventus per 2-0 su un Milan totalmente scarico sotto il profilo della testa e delle idee, Il Giornale sceglie la metafora Paradiso-Inferno che si sposa bene con il tracollo rossonero. Scrive il quotidiano generalista: "La Juve mette le ali", come un angelo e vola al quarto posto. Totalmente diverso il mood in casa del Diavolo rossonero, come emerge dal sottotitolo: "Il Milan precipita sulla terra contro i bianconeri".

Poi il sottotitolo prosegue: "I bianconeri fanno due gol in cinque minuti nella ripresa e stavolta non subiscono rimonte. Primo ko per Conceicao". Si tratta della prima sconfitta per il tecnico portoghese da quando è arrivato al Milan: dopo le due vittorie in Supercoppa Italiana, in campionato ha collezionato un pareggio, una vittoria e una sconfitta.