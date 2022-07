Il Giornale titola: "Colpa dei club, i contratti a quelli che... non se ne vanno"

MilanNews.it

Il Giornale di questa mattina parte dalle parole di Urbano Cairo sul calcio italiano che va ripensato da un punto di vista economico, per fare un ragionamento più ampio su contratti in scadenza e agenti affamati. Questo il titolo: "Colpa dei club, i contratti a quelli che... non se ne vanno". Il focus del pezzo verte sulla impazienza dei tifosi davanti al presunto immobilismo delle proprie squadre sul mercato: spesso non si capisce che i club hanno necessità di operare in un determinato modo. Chi sta al di fuori pretende grandi nomi e non si preoccupa delle conseguenze. Casi recenti, anche spiacevoli, sono stati gli attacchi a Sanchez e Pinamonti che tentennano nel lasciare l'Inter o Acerbi che è in rotta con i fan della Lazio da tempo.