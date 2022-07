Il Giornale titola: "Dybala & C. Pacchia finita per i furbetti 'parametri zero'"

MilanNews.it

Sull'edizione uscita oggi de Il Giornale, pubblicato un pezzo di commento sulla situazione sempre più frequente dei paramteri zero che, in questa sessione di mercato, stanno avendo difficoltà a trovare una sistemazione. Il titolo, provocatorio, recita: "Dybale & C. Pacchia finita per i furbetti 'parametri zero'". Secondo l'autore del pezzo, la rotta che era stata inaugurata qualche anno fa con l'intenzione di molti giocatori di andare a zero per farsi alzare lo stipendio e per garantire un lauto compenso alla firma anche ai propri agenti, quest'anno sembra non essere più la mossa vincente. Oltra a Dybala sono molti i giocatori ancora senza contratto con tutte le squadre di Serie A che hanno iniziato a preparare la stagione. Belotti e Bernardeschi, per esempio, che sono due Campioni d'Europa in carica.