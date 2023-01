Il Giornale titola: "Il Milan si scopre indifeso. Pioli finisce nel mirino e Maldini raccoglie i cocci"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale nella sua edizione odierna dedica un pezzo al momento del Milan che è molto negativo. Il titolo dice: "Il Milan si scopre indifeso. Pioli finisce nel mirino e Maldini raccoglie i cocci". Il problema dei rossoneri nasce proprio da una fase difensiva che si è persa per strada totalmente rispetto all'anno scorso: in questa stagione su 19 partite giocate in A, solo in 4 il Milan ha concluso con un clean sheet (e due di queste furono due pareggi). Per questo motivo anche Stefano Pioli adesso è finito nel mirino dei tifosi per le sue scelte tecniche mentre Maldini cerca di mantere l'ambiente unito e un clima sereno, certo che la squadra si rialzerà.